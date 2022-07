PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 4 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Cornet bat Tomljanovic (1.75)

Incroyable Alizé Cornet ! La Française a réalisé un authentique exploit pour mettre fin à la série de 37 victoires de la numéro un mondiale Iga Swiatek. La jeune Polonaise a complétement déjoué face au talent et à l’intelligence de Cornet qui l’a parfaitement manœuvrée. Après son quart de finale à l’US Open, Alizé a l’opportunité de réediter cet exploit et elle est favorite. Tomljanovic reste une très bonne joueuse dont il faudra se méfier. L’Australienne vient de sortir Krejcikova en trois manches après avoir battu Harrison et Teichmann. Cependant la 44e mondiale n’avais jamais dépassé le 2e tour en Grand Chelem avant cette édition. L’expérience de Cornet pourrait faire la différence pour une cote de 1.75 !

Les autres options :

Kyrgios bat Nakashima en trois sets (2.35)

Fritz bat Kubler en trois sets (2.05)

De Minaur bat Garin en trois sets (1.84)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.51