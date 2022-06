PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 5 juin – Finale hommes Roland Garros

Notre pronostic : Nadal bat Ruud et au moins 31 jeux (1.70)

Qu'il est compliqué de donner un pronostic pour cette finale. Les deux joueurs ne se sont jamais joués en carrière et difficile de savoir comment ils vont se préparer pour cette finale. Rafael Nadal a été plus que mis en difficultés contre Zverev en demi-finale jusqu'à la malheureuse blessure de l'Allemand. L'Espagnol était dominé et même s'il était devant au score, en ayant remporté la première manche, on peut dire que c'est Zverev qui la lui a donné. Cependant cela prouve également à quel point il est difficile de battre "Rafa" dans sa maison. Casper Ruud a mis fin au parcours exceptionnel de Marin Cilic mais il a fait respecter la logique. Il faudra que le Norvégien soit très solide et offensif pour mettre en difficulté Nadal. En sera-t-il capable pour sa première finale de Grand Chelem ? C'est toute la question. Hier on a vu comment Coco Gauff s'est liquéfiée. Il pourrait tout se passer dans cette rencontre mais je pense que Nadal devrait s'imposer. Autant il subissait le revers de Zverev, autant celui de Ruud est moins efficace. Je miserais donc sur le 14e titre Porte d'Auteuil de Rafa avec au moins 31 jeux pour une cote de 1.70 !

