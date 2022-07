PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 6 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Halep bat Anisimova en deux sets (1.86)

Simona Halep semble imbattable. Auteure d’une excellente saison sur herbe, elle a remporté dix de ses onze rencontres depuis le début du mois de juin. De plus, la Roumaine n’a toujours pas concédé le moindre set à Wimbledon, écartant de manière expéditive ses quatre premières rivales : Muchova, Flipkens, Frech et Badosa. Une démonstration de force dont pourrait bien être victime Amanda Anisimova, qui a déjà subi la puissance de son adversaire à Bad Homburg, il y a deux semaines (2-6, 1-6). L’Américaine réalise pourtant un tournoi très sérieux mais a déjà montré quelques signes de faiblesse. Vainqueur d’une très surprenante Harmony Tan au tour précédent, elle a auparavant écarté Yuan et ses compatriotes Davis et Gauff. Si elle peut montrer une belle opposition, je ne la vois pas tenir face au rythme infernal imposé par Halep et devrait s'incliner en deux sets (1.86).

