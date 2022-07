PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 8 juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Djokovic bat Norrie et plus de 30,5 jeux (1.92)

Novak Djokovic est immortel. Mené deux sets à zéro contre Sinner, il n’a pourtant jamais été proche de l’élimination en remportant largement les trois manches suivantes (6-3, 6-2, 6-2). S’il n’est plus aussi dominateur, le Serbe reste souverain et fait parler son expérience dans les moments décisifs. Surtout, Wimbledon représente sûrement son unique chance de Grand Chelem cette année, ne pouvant probablement pas faire partie du tableau final de l’US Open. Avec une telle envie, il va être très difficile d’éliminer "le Djoker". En face, Cameron Norrie aura l’immense soutien du court central. Premier Britannique à atteindre le dernier carré de la compétition depuis Andy Murray, le 12e joueur mondial se montre très solide, éliminant notamment Tommy Paul et David Goffin. Je vois tout de même Djokovic s’imposer à l’usure, avec au moins 31 jeux dans le match. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.92).

