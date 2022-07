PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 9 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Jabeur bat Rybakina et plus de 19,5 jeux (1.90)

Cette finale dame oppose deux joueuses en quête de leur premier Grand Chelem ! Pour l’occasion, Ons Jabeur endosse de nouveau le costume de la favorite. La Tunisienne a réalisé un sans-faute sur herbe depuis le début de la saison, gagnant chacun de ses onze matches et remportant le tournoi de Berlin. Après trois premiers tours expéditifs, elle a connu plus de difficultés contre Mertens, Bouzkova et Maria sans pour autant se mettre en danger. En face, Elena Rybakina a réussi l'exploit de dominer très largement Simona Halep jeudi. Jamais inquiétée, elle n’a laissé aucune chance à la Roumaine et s’est imposée en deux manches. La 23e mondiale réalise une quinzaine très solide et pourrait bien poser de sérieux problèmes à Jabeur. Dans un duel où l’enjeu risque de prendre le dessus, je miserais tout de même sur la victoire de la Tunisienne avec plus de 19,5 jeux (1.90).

