PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 9 juin – ATP Roland Garros ½ Finale

C’est certainement l’affiche qui était la plus attendue au moment du tirage au sort. Les deux joueurs n’ont pas déçu pour se retrouver en demi-finale aujourd’hui. Carlos Alcaraz a un parcours quasi-parfait. Il a lancé sa quinzaine avec une victoire en trois manches contre Cobolli puis a enchainé face à Taro Daniel même s’il a lâché une manche. Il s’est repris face à Shapovalov puis Musetti qui n’ont pas vu le jour avant de sortir Tsitsipas. Cependant, à l’image de ce qu’il s’est passé face au Grec, Le numéro 1 mondial a souvent un moment de creux dans ses rencontres. En quart, il doit gagner le match beaucoup plus facilement mais a laissé Stefanos revenir dans le troisième set pour le pousser au tie-break. Contre Djokovic, cela ne passera pas et le Serbe ne laissera pas passer la moindre chance. Le 3e à l’ATP est en mission pour aller chercher son 23e titre du Grand Chelem et être le seul détenteur du record. Très solide lors de ses quatre premiers matches, « Nole » a laissé échapper le premier set contre Khachanov avant de prendre le dessus petit à petit. Cette rencontre ne se jouera pas en trois manches. Je donnerais un avantage à Alcaraz qui a remporté leur seule confrontation. Je jouerais donc l’Espagnol en quatre ou cinq sets pour une cote de 2.15 !

