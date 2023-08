PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 août - Tennis US Open

Notre pronostic : Pliskova bat Burel (1.41)

Dernière représenante chez les Françaises, Clara Burel a été la seule satisfaction de ce premier tour en s'imposant contre l'Américaine Dolehide en deux manxches. Un bien beau succès pour la jeune tricolore de 22 ans. Seulement la 62e mondiale aura très fort à faire pour ce deuxième tour et a, objectivement , peu de chances de l'emporter. Karolina Pliskova a déroulé contre Ruse. En manque de résultat depuis quelques mois, la Tchèque n'est pas aussi impressionnante que lors de la saison dernière mais elle pourrait bien retrouver un peu de confiance et je pense qu'elle devrait être en mesure de gagner cette rencontre contre la Française en espérant me tromper. Un pari coté à 1.41, à mettre dans un combiné.

Pariez sur Pliskova - Burel ici !

Les autres options :

Zheng bat Kanepi (1.27)

Vondrousova bat Trevisan en deux manches (1.24)

Wawrinka bat Etcheverry (1.29)

Baez bat Alves (1.22)

Medvedev bat O'Connell en trois sets (1.32)

Alcaraz bat harris en trois manches (1.43)

De Minaur bat Wu (1.28)

Berrettini bat Rinderknech (1.21)

Cote totale des neuf paris sûrs : 10.22