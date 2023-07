PRONOS PARIS RMC Le pari tennis sûr du 8 juillet - ATP Wimbledon

Notre pronostic : Rybakina bat Boulter en deux sets (1.40)

Neuf. C'est le nombre de victoires consécutives d'Elena Rybakina sur le gazon de Wimbledon. La tenante du titre a rencontré quelques difficultés lors des deux premiers tours en perdant un set face à Shelby Rogers, et en profitant de la blessure d'Alyzée Cornet. Malgré cela, la tête de série n°3 possède une palette technique impressionnante qui peut être contrée par seulement quelques joueuses. Je pense que Katie Boulter ne fait pas partie de cercle fermé. Avec sa wild-card, la Britannique a déjà égalé son meilleur résultat en Grand Chelem, et son parcours est déjà très bon. Malheureusement, face à la Kazakhstanaise, la route vers les 8e de finale semble bien bouchée. Rybakina doit tout faire pour défendre son titre jusqu'au bout, et cela passe par une victoire face à Boulter.

