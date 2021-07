PRONOS PARIS RMC Le pari volley du 30 juillet - Jeux Olympiques

Notre pronostic : la Russie bat la France en trois sets (3.10) !

L'équipe de France de volley-ball est déjà condamnée à l'exploit cet après-midi face à l'ogre russe. Les Bleus se sont en effet inclinés au tie-break face à l'Argentine mercredi, un concurrent direct pour la qualification, et comptent déjà deux défaites en trois rencontres... S'ils veulent encore espérer se qualifier, les hommes de Laurent Tillie devront donc battre le leader du groupe B, la Russie, qui est toujours invaincu et qui a balayé les États-Unis (1-3) et le Brésil (3-0), champion olympique en titre ! Autant dire que la tâche va être très compliquée pour nos Tricolores qui semblent se diriger tout droit vers la sortie, d'autant plus qu'ils affronteront le Brésil au dernier match. La victoire du comité olympique russe en trois sets est très bien payée et c'est ce que nous vous conseillons (3.10) !

