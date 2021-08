PRONOS PARIS RMC Le pari volley du 5 août Jeux Olympiques - 1/2 finale (H)

Notre pronostic : la France bat l'Argentine en 3 sets (2.65) !

Un air de revanche flottera sur l'Ariake Arena de Tokyo pour cette demi-finale des Jeux Olympiques. L'équipe de France retrouve en effet l'Argentine qui l'a battu lors de la phase de groupes (2-3) mais il s'est passé beaucoup de choses depuis ! Les Bleus ont en effet réalisé deux exploits : celui de battre d'abord la Russie en poules, grande prétendante à l'or, mais aussi et surtout l'exploit monumental d'avoir éliminé la Pologne, double-championne du monde en titre après un match héroïque ! Les hommes de Laurent Tillie ont l'occasion de décrocher une toute première médaille aux JO dans l'histoire du volley français et je pense qu'ils vont prendre ce match très au sérieux, en terrassant cette équipe argentine qui est de loin, la plus faible présente dans le dernier carré. Je vous propose donc de parier sur la victoire française en trois sets face à l'Argentine (2.65) !

