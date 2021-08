PRONOS PARIS RMC Le pari volley du 7 août Jeux Olympiques - Finale (H)

Notre pronostic : match en 4 sets entre la France et la Russie (2.25) !

L'équipe de France masculine de volley est en route pour l'histoire à Tokyo ! Opposés à la Russie, l'une des meilleures équipes du monde et favorite pour cette finale, les hommes de Laurent Tillie donneront tout pour ne rien regretter ! Les Bleus se sont offerts le luxe de battre les Russes pendant la phase de poules (3-1) et auront sûrement cette performance en tête. Sur le papier, le comité olympique russe semble supérieur et j'ai bien peur que l'heure de la revanche sonnera demain. Pour ce qui est du scénario, j'imagine un match en quatre sets avec deux équipes qui se neutralisent à 1-1, jusqu'à que l'une des deux prennent un avantage définitif. Le 3e set sera d'une importance capitale ! Donner un vainqueur serait prendre un risque inconsidéré mais vous pouvez sécuriser votre pari en jouant le match en quatre sets entre la France et la Russie (2.25) dans cette finale de JO.

Fiabilité : 55%

Pariez sur France - Russie ici !