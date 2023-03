PRONOS PARIS RMC Le paris basket de Stephen Brun du 14 mars 2023 - NBA

Mon pronostic : Phoenix bat Milwaukee (1.94)

C'est une affiche magnifique, mais très difficile à pronostiquer ! Les Suns face aux Bucks, cela ressemble à une possible finale pour le titre de champion NBA en juin prochain. Les deux équipes sont en back to back, mais la balance pourrait bien pencher du côté de Phoenix ! Milwaukee s'est imposé brillamment sur le parquet de Sacramento, alors que les coéquipiers de Devin Booker restent sur deux défaites de suite, face à Golden State et Sacramento. Les Bucks, solides leaders à l'Est, ne sont pas en danger immédiat en cas de défaite cette nuit. Alors que Phoenix cherche à se rassurer. De plus, ils joueront à domicile, ce qui est un argument supplémentaire qui peut plaider en leur faveur. Je vois donc les Suns l'emporter !

Mon Super Combo :

Victoire de Phoenix

+ Victoire de Washington

+ Victoire de Brooklyn

+ Anthony Davies (LAL) marque au moins 30 points

+ Mikel Porter Jr (DEN) marque au moins 20 points

+ Victoire de Cleveland, Darius Garland (CLE) et Terry Rozier (CHA) marquent chacun au moins 20 points

Cote totale : 69,11