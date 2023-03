PRONOS PARIS RMC Le paris basket de Stephen Brun du 15 mars - NBA

Mon pronostic : Philadelphie s'impose à Cleveland (1.70)

Un match au parfum de playoffs ! Les Cavs et les Sixers se disputent cette nuit la troisième place de la conférence Est. Un duel entre une équipe impériale à domicile et une autre très solide à l'extérieur. Cleveland rentre d'un road-trip fructueux certes, avec trois victoires en quatre matchs, mais surtout fatiguant. Ils sont également en back to back. Ils reviennent tout juste d'une victoire à Charlotte acquise avec la manière la nuit dernière, ce qui pourrait leur porter préjudice pour l'affiche de ce soir. De l'autre côté, Philadelphie a plus de fraîcheur physique et surtout, depuis leur première confrontation cette saison en décembre, ce n'est plus la même équipe. Avec les Bucks, je pense que c'est la meilleure franchise de la ligue cette année. Cleveland est très solide à domicile, mais je ne pense pas que Jarrett Allen soit capable de stopper un Joël Embiid taille patron. Je joue la victoire des Sixers !

