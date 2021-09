PRONOS PARIS RMC Le paris de Rolland Courbis sur Lyon-Brondby – Ligue Europa

Mon pronostic : Lyon s’impose contre Brondby et plus de 3,5 buts dans le match (2.20)

Voilà le genre de rencontre qui peut relancer L’Olympique Lyonnais. S’ils ont concédé le match nul face à Lorient le week-end dernier, les joueurs de Peter Bosz nous ont prouvé qu’ils savaient réagir, même à dix contre onze, en plus de pratiquer un beau football. Les Rodhaniens ont, de plus, un effectif bien supérieur à celui de leur adversaire du jour, Brondby, qui réalise un mauvais début de saison. L’équipe danoise semble très loin de son niveau de l’exercice précédent. Je ne vois pas comment elle pourrait réaliser un exploit au Groupama Stadium. Le score risque même d'être assez lourd. Je miserais donc sur un succès de Lyon avec plus de 3,5 buts inscrits dans le match (2.20).

