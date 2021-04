PRONOS PARIS RMC Le paris sûr du 21 avril Coupe de France - 1/4 de finale

Notre pronostic : victoire du PSG face à Angers par au moins deux buts d’écart (1.50)

Il ne devrait pas y avoir de surprise pour ce quart de finale. Paris est largement favori et devrait logiquement passer face au SCO. D’autant que dans les têtes, les joueurs rêvent de tout remporter cette saison : coupe, championnat et Ligue des Champions. Méfions-nous tout de même, les Parisiens ont connu quelques revers à domicile cette saison. Le manque de public n’aide pas les joueurs évidemment. En coupe, le club de la capitale a été très solide notamment face à Lille avec une nette victoire (3-0). Angers a réalisé un beau parcours également en éliminant Sedan, le Club Franciscain ou encore Rennes. La forme actuelle n’est pas bonne avec deux défaites de rang en championnat face au Stade Rennais justement (0-3) et contre Lyon (3-0). Je ne vois pas les Angevins résister aux Parisiens qui devraient gagner cette rencontre par au moins deux buts d’écart pour faire gonfler la cote (1.50) !

