PRONOS PARIS RMC Le pronostic de Coach Courbis du 1er janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas contre le PSG et moins de 3,5 buts (2.15)

Lens a un coup énorme à jouer face au PSG. Les Lensois, 2e, peuvent réaliser l’exploit en étant la première équipe à battre le leader cette saison toutes compétitions confondues. Ils n’ont perdu qu’une seule fois depuis le début du championnat, c’était lors du Derby du Nord à Lille (1-0). Et encore, les Sang-et-Or auraient pu prétendre à mieux. A domicile, le bilan est parfait avec huit victoires en autant de réception. Je pense que l’on verra un match serré entre les deux meilleures défenses du championnat. Je me couvrirais tout de même avec le 1N et moins de 3,5 buts dans la rencontre pour une cote de 2.15 !

Pariez sur Lens – PSG ici !