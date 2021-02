PRONOS PARIS RMC Le trio de nuls du 17 février Ligue 1, Premier League, Super League suisse

Notre pronostic : Marseille, Burnley et le FC St-Gall concède le nul à domicile (36.40) !

C'est un combiné très intéréssant et tout à fait plausible que je vous propose si vous aimez prendre des risques. En Ligue 1, Marseille et Nice en difficulté dans leurs résultats en championnat doivent se ressaisir et avec deux clubs en difficulté, le nul me paraît être un bon coup à tenter. En Angleterre, Fulham se déplace sur la pelouse de Burnley. Les Cottagers ont pris un point lors de huit de leurs douze derniers matches en championnat. Un nul encore ce soir n'est donc pas impossible. Enfin, en Suisse, le FC St-Gall affronte le FC Lucerne dans une rencontre très équilibrée. Les locaux restent sur cinq matches sans victoire alors que les Lucernois ont remporté leur dernière rencontre avec la manière (4-0). Un triplé de nuls qui pourrait vous rapporter gros !

Marseille - Nice.............N......3.50

Burnley - Fulham.........N.......3.20

Saint-Gall - Luverne.....N.......3.25

Cote totale...............................36.40