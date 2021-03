PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 11 mars Ligue Europa

Notre pronostic: Bruno Fernandes marque lors de Man. Utd – Milan AC (2.15)

Avec 16 buts en vingt-huit matches de Premier League et 4 en six rencontres de Ligue des champions, Bruno Fernandes est indiscutablement l’élément clef d’Ole-Gunnar Solskjer à Manchester United. Le Portugais réussit une saison exceptionnelle et pourrait de nouveau être décisif ce soir dans ce choc entre Manchester et le Milan AC à Old Trafford, surtout qu’il tire aussi les penalties de son équipe… et les coups-francs. Ce joueur ne m’a jamais déçu depuis son arrivée en Angleterre et je vous l’ai souvent proposé comme buteur sur la page des Paris RMC et dans les émissions du samedi et du dimanche à 12 heures, généralement avec succès. Alors assurerez-vous qu’il jouera aujourd’hui… et foncez si c’est le cas !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Tadic (Ajax) marque contre les Young Boys (2.50)

Kane (Tottenham) marque contre le Dynamo Zagreb (1.74)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 9.35

Pariez sur Manchester United - Milan AC ici