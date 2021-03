PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 12 mars

Notre pronostic : Memphis Depay marque à Reims (2.30) !

Avec ses 14 buts et 8 passes décisives, le Néerlandais réalise encore une fois une saison monstrueuse et seul Kylian Mbappé peut se targuer d’être plus décisif que lui. Lyon aura été le club parfait pour Memphis. Il nous fait profiter de son talent à chaque journée ou presque. En championnat il reste sur deux matches consécutifs sans but inscrit. Sa dernière réalisation a été à Brest pour une victoire (2-3). Je pense qu’une nouvelle fois, à l’extérieur, les Gones pourraient avoir besoin de lui pour percer la défense de fer rémoise. Qui plus est, il tire les coups de pied arrêtés et donc les pénalties. C’est pourquoi je le vois bien se distinguer ce soir contre Reims pour une belle cote de 2.30 !

Les autres options :

Watkins (Aston Villa) marque à Newcastle (2.70)

Pléa (M’Gladbach) marque à Augsbourg (3.45)

Immobile (Lazio) marque contre Crotone (1.62)

Luis Muriel (Atalanta) marque face à La Spezia (1.94)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour : 67.33

