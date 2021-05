PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 13 mai

Notre pronostic : but d’Eden Hazard (Real Madrid) contre Grenade (2.70)

Inutile de dire que le transfert du Belge au Real Madrid en 2019 est un échec ! Avec seulement 41 matches disputés depuis son arrivée, Eden Hazard a dû faire face à de nombreuses blessures et n’a pas réussi à faire oublier Cristiano Ronaldo avec cinq petits buts inscrits dont un le week-end dernier face à Séville. Le numéro 7 du Real a réussi à planter en seulement douze minutes. De quoi lui donner confiance pour cette fin de saison qui est très tendue pour le club madrilène qui peut mettre la pression sur l’Atletico en repassant devant en cas de victoire sur la pelouse de Grenade. Largement favori, le Real devrait avoir des occasions et je pense que le Belge pourrait trouver une nouvelle fois le chemin des filets. Un beau pari coté à 2.70 qu’il me semble judicieux de tenter !

Les autres options :

But de Benzema (Real Madrid) contre Grenade (1.64)

But de Volland (AS Monaco) contre Rumilly Vallières (1.95)

But de Salah (Liverpool) contre Manchester United (2.25)

But de Cavani (Man. United) face à Liverpool (2.75)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 53.43