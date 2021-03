PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 17 mars

Notre pronostic : but de Luis Suarez (Atletico Madrid) sur la pelouse de Chelsea (2.60)

Comment le FC Barcelone a pu laisser partir Suarez ? C’est la question que se posent beaucoup de passionnés de foot. L’Uruguayen fait partie des tous meilleurs numéro 9 du monde. Son impact avec les Colchoneros est incroyable. En Liga il a marqué 18 buts en 24 rencontres disputées mais en Ligue des Champions le Pistolero n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et s’il attendait le bon moment pour enfin planter, autant dire que c’est maintenant. Son club part avec un handicap d’un but après la défaite (0-1) au match aller. C’est ce soir que Simeone a besoin de l’efficacité de son attaquant. Le club madrilène va donc pousser et s’il doit y avoir un buteur Suarez est le favori. Un beau pari coté à 2.60 !

Les autres options :

