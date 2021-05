PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 2 mai

Notre pronostic : Edinson Cavani (Man. United) marque face à Liverpool (2.75)

Enorme choc en Angleterre avec cette rencontre entre le 2e et le 6e. Les Mancuniens réalisent une super saison et il faut donc assurer cette place derrière City. En cas de défaite face à Liverpool, les Mancuniens permettraient au rival d’être déjà sacré champion. L’idée est donc de retarder l’échéance jusqu’à la prochaine journée. Aujourd’hui on risque de voir des buts entre United et Liverpool et un joueur me semble en grande forme et pourrait tirer son épingle du jeu. Edinson Cavani a été énorme lors de la victoire (6-2) en Ligue Europa face à la Roma en inscrivant un doublé. Il a d’ailleurs marqué cinq buts lors de ses cinq derniers matches. Je pense donc que c’est un coup à tenter pour ce choc entre les Red Devils et les Reds !

