PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 21 avril

Notre pronostic : Icardi (PSG) marque face à Angers (1.98)

Buteur décisif face à Saint-Etienne, l’attaquant argentin s’est fait du bien et a apporté une victoire très importante pour son club dans la course au titre. C’était son premier match depuis sa blessure. Décrié depuis son arrivée à Paris, l’ancien joueur de l’Inter se voit reprocher son manque d’implication dans le jeu, son faible nombre de ballons touchés par match… Mais devant le but il est quand même très efficace. En manque de rythme, Mauricio Pochettino devrait l’aligner d’entrée pour faire souffler ses titulaires habituels. C’est pourquoi je pense que c’est très intéressant de miser sur Icardi qui plus est dans un match où Paris est largement favori et devrait marquer. Un pari qui pourrait vous permettre de presque doubler votre mise (1.98).



Les autres buteurs :

Son (Tottenham) marque face à Southampton (2.30)

Ibrahimovic (Milan AC) marque face Sassuolo (1.84)

Lukaku (Inter) marque à La Spezia (1.78)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 14.92