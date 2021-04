PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 25 avril

Notre pronostic : Leo Messi marque contre Villarreal et Barcelone gagne (2.00)

Double buteur lors de la victoire face à Getafe jeudi (5-2), l’Argentin a rejoint C. Ronaldo dans l’histoire en devenant le deuxième joueur à marquer au moins 25 buts au cours de douze saisons différentes au XXIe siècle. Le numéro 10 barcelonais est toujours aussi impressionnant et s’est même permis de laisser Griezmann tirer le pénalty en fin de match alors qu’il pouvait viser un triplé. Avec un deuxième titre à aller chercher cette saison, le Barça doit gagner ce genre de rencontre contre Villarreal. C’est pourquoi je pense que les Blaugranas ne vont pas craquer aujourd’hui et que Messi va une nouvelle fois se distinguer. Un pari pour doubler la mise (2.00) !

