PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 26 avril

Notre pronostic : Seferovic (Benfica) marque face à Santa Clara (1.78)

Le meilleur buteur du championnat va évoluer ce soir chez lui. Haris Seferovic a déjà planté 18 buts et sur ses huit derniers matches en Liga NOS, il en est à dix réalisations ! Quelle saison de la part de l’international suisse ! Si le Benfica Lisbonne est 3e, c’est en grande partie grâce à lui. Aujourd’hui, les Lisboètes partent ultra-favoris pour cette rencontre face à Santa Clara. On peut donc s’attendre à des buts pour le Benfica et forcément Seferovic devrait s’illustrer. D’autant qu’à chaque fois qu’il marque, son club gagne le match. Si vous combinez ces deux paris la cote n’augmente d’ailleurs que très peu (1.86). Je vous conseille donc le but du Suisse pour cette rubrique.



Les autres options :



Vardy (Leicester) marque face à Crystal Palace (2.25)



Immobile (Lazio) marque face au Milan AC (2.15)



Insigne (Naples) marque contre le Torino (2.35)



Cote totale des quatre buteurs du jour : 21.14