PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 27 mai Barrages L1/L2

Notre pronostic : but de Kolo Muani (Nantes) à Toulouse (3.80)

Si Nantes peut jouer sa survie dans cette double confrontation, c’est en grande partie grâce à son international espoir. Randal Kolo Muani est en très grande forme avec quatre buts inscrits lors des trois dernières journées de Ligue 1. Le joueur de 22 ans a marqué neuf fois cette saison en championnat et a fait le plein de confiance. Si le FC Nantes veut garder une petite chance de le conserver la saison prochaine, il faudra rester dans l’élite. Jouer ces barrages empêche le joueur de rejoindre ses coéquipiers pour disputer la seconde phase de l’Euro espoirs. J’imagine que Kolo Muani aura un sentiment de revanche et voudra montrer ce qu’il vaut. C’est pourquoi je vous propose de miser sur un but de sa part pour une très belle cote de 3.80 !

Les autres options :

But de Coulibaly (Nantes) contre Toulouse (3.60)

But de Healey (Toulouse) face à Nantes (3.05)

But de Bayo (Toulouse) face à Nantes (3.40)

Cote totale des quatre buteurs : 141.86