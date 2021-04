PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 28 avril

Les buteurs : Neymar (PSG) marque face à City (3.00)

C’est le genre de match qu’il aime. Le genre de match qui peut le faire entrer dans le cœur des supporters parisiens. Neymar réalise une saison à deux niveaux. En championnat il est quasi absent en n’ayant joué que quatorze petites rencontres pour six buts et trois passes décisives. Par contre en Ligue des Champions, l’artiste brésilien répond présent avec sept matches disputés pour six réalisations et deux passes décisives. Absent lors de la double confrontation contre Barcelone, le numéro 10 parisien était bel et bien là pour celle contre le Bayern. Double passeur au match aller, il aurait pu marquer au retour si ses tentatives n’avaient pas trouvé deux fois les montants. Il a d’ailleurs été énorme au Parc face aux Allemands. Avec une dévotion comme celle-ci et son talent, il est capable de désarçonner n’importe quelle équipe. C’est pourquoi je miserais sur un but de Neymar pour une cote énorme de 3.00 !

Pariez sur PSG – Man. City ici !



Les autres options :

Mbappé (PSG) marque face à City (2.75)

Mostafa Mohamed (Galatasaray) marque face à Konyaspor (2.30)

Cote totale des trois buteurs du jour : 18.98