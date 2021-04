PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 29 avril

Notre pronostic : Griezmann (Barcelone) marque face à Grenade (1.88)

Il est en feu Grizou ! Double buteur à Villarreal dimanche lors de la victoire (1-2) du Barça, le Français a permis à son équipe de continuer à croire en ses chances de titre. D’ailleurs, si les Blaugranas s’imposent ce soir, ils prendront la 1ere place du classement à l’Atletico Madrid. Largement favoris, le FC Barcelone devrait logiquement s’imposer avec même une foison de buts si tout va bien. Sur ses sept derniers matches avec son club, Antoine a marqué six fois. Je le vois une nouvelle fois s’illustrer ce soir. Avec seulement onze buts cette saison en trente matches en Liga, Griezmann doit faire mieux et c’est ce qu’il est en train de faire. Pour gonfler votre pari vous pouvez même coupler au but du Français, un autre de Lionel Messi. Cela vous donnera une cote de 2.40 !

Les autres options :

But de Gerard Moreno (Villarreal) face à Arsenal (2.10)

But de Lacazette (Arsenal) contre Villarreal (2.50)

But de Cavani (Man. United) face à l’AS Rome (2.30)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 28.98