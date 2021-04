PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 30 avril

Notre pronostic : but d’Iheanacho (Leicester) contre Southampton (2.20)

S’il y a bien un joueur en forme chez les Foxes, c’est l’attaquant nigérian. Lors de ses neuf derniers matches disputés sous les couleurs de son club, il a trouvé le chemin des filets à douze reprises. Ses statistiques actuelles sont faramineuses et parviennent même à mettre un peu d’ombre sur Jamie Vardy qui ne marque plus. Ses dix buts en vingt rencontres en Premier League ont été inscrits depuis le 3 février. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur lui plutôt que sur son compère de l’attaque. Je vois Leicester l’emporter contre Southampton avec un but d’Iheanacho. SI vous combinez ces deux paris la cote est encore plus belle et pourrait vous permettre de presque tripler votre mise (2.90) !

Les autres options :

But de Seferovic (Benfica) contre Tondela (1.78)

But de Milik (Marseille) face à Strasbourg (2.40)

But de Taremi (FC Porto) face à Famalicao (2.10)

But d’Aspas (Celta Vigo) face à Levante (2.05)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 53.33