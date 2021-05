PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 4 mai Ligue des Champions - 1/2 finale

Notre pronostic : Neymar (PSG) marque contre Man. City (3.25)

« Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. » C’est par ces mots que le Brésilien a fait part de sa motivation pour ramener cette qualification. Les Parisiens se doivent de tout donner ! Parfaits en première période au match aller, ils ont été pathétiques en seconde pour s’incliner (1-2). Pour ce retour sur la pelouse de Manchester City, on peut légitimement imaginer que les deux équipes vont marquer. Paris doit attaquer et inscrire au moins deux buts pour se qualifier. Le numéro 10 veut cette Ligue des Champions ! Enorme lors de la double confrontation contre le Bayern, il a été invisible au Parc face à City. Il doit se rattraper et c’est pourquoi je tenterais un gros coup en misant sur un but de sa part pour tripler la mise (3.25).

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque contre City (2.90)

De Bruyne (Man. City) marque face au PSG (3.00)

Cote totale des trois buteurs du jour : 28.28