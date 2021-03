PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 6 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Vardy (Leicester) marque à Brighton (2.70)

Jamie Vardy, après un début de saison tonitruant, marque le pas depuis deux mois (un seul but en 2021, contre Liverpool). L’international anglais va forcément finir par retrouver le chemin des filets et il est préférable de lui faire confiance lors d’un match de Leicester à l’extérieur. En effet, sur ses douze buts inscrits cette saison, neuf l’ont été en déplacement, sa vitesse en contre-attaque permettant souvent aux Foxes de faire la différence hors de leurs bases. Et pour une cote de 2.70, il ne faut pas se priver. Bien évidemment, assurez-vous qu’il sera bien titulaire avant de placer votre pari. Et cela vaut aussi pour les autres buteurs proposés !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Haaland (Dortmund) marque sur la pelouse du Bayern (1.98)

Weghorst (Wolfsburg) marque à Hoffenheim (2.35)

André Silva (Francfort) marque contre Stuttgart (2.10)

Messi (Barcelone) marque sur la pelouse d’Osasuna (1.70)

Ronaldo (Juventus) marque contre la Lazio (1.84)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 82.52

Pariez sur Brighton - Leicester ici