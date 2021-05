PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 17 mai Championship – Angleterre

Notre pronostic: Ivan Toney marque contre Bournemouth (2.35).

Pour cette rubrique je vous propose de vous intéresser aux playoffs de deuxième division anglaise avec cette rencontre très équilibrée entre Bournemouth et Brentford. Léger avantage au club londonien qui a terminé la saison avec une série de 4 victoires d’affilée. Dernier succès en date, c’était contre Bristol (3-1). Dans le secteur offensif ce groupe peut compter sur Fosu, Forss ou encore Toney. L’attaquant originaire de Northampton a déjà marqué 31 buts depuis le début de la saison! Pourquoi pas un de plus ce lundi soir? C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un but d’Ivan Toney contre Bournemouth!

Les autres options :

Daryl Dike marque contre Swansea (2.80)

Andrea Favilli marque contre Bologne (3.00)

Cote totale pour les trois buteurs du jour : 19.74

