PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 18 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Romelu Lukaku marque à Naples (2.40)

Pour cette rubrique je vous propose de vous concentrer sur le magnifique choc en Italie entre Naples et l’Inter Milan. Une chose est sûre il faut s’attendre à voir des buts dans cette rencontre avec d’un côté Victor Osimhen, Lorenzo Insigne ou encore Matteo Politano. De l’autre, on retrouve Alexis Sanchez, Ashley Young et Romelu Lukaku. L’international belge en est à 21 réalisations depuis le début de la saison. Pourquoi pas une de plus ce dimanche? C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un but de Romelu Lukaku à Naples!

Les autres options :

Memphis Depay marque à Nantes (2.10)

Moise Kean marque contre Saint-Etienne (2.20)

Jamie Vardy marque contre Southampton (2.35)

Bruno Fernandes marque contre Burnley (2.10)

Karim Benzema marque face à Getafe (1.94)

Cote totale pour les six buteurs ici: 106.15

