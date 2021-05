PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 1er mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: Burak Yilmaz marque contre Nice (2.10).

Pour cette rubrique je vous propose aujourd’hui de vous concentrer sur la Ligue 1 avec cette rencontre entre Lille et Nice. Tout va bien du côté des hommes de Christophe Galtier qui viennent de faire le plein de confiance en battant Lyon (3-2). Ils peuvent vraiment remercier Burak Yilmaz auteur du but décisif en fin de match. L’international turc en est maintenant à 12 réalisations depuis le début de la saison. Je suis convaincu qu’il aura à cœur de briller lors de cette nouvelle affiche. Surtout face à une défense niçoise qui semble toujours aussi fragile puisqu’elle a encaissé 4 buts lors de ses 4 derniers matches. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un but de Burak Yilmaz contre Nice!

