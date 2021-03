PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 21 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: Kylian Mbappé marque à Lyon (2.25).

Pour cette rubrique je vous conseille aujourd’hui de vous concentrer sur le choc de la 30e journée de Ligue 1 entre Lyon et le PSG. Une rencontre pendant laquelle on pourrait avoir le droit à plus de 2.5 buts (1.44). Si un homme doit se montrer dangereux du côté du club de la Capitale, c’est bien Kylian Mbappé. Lors du dernier match de son équipe en Coupe de France contre Lille (3-0), il a réussi à inscrire un doublé. Il en est maintenant à 24 réalisations depuis le début de la saison. Il pourrait bien être une nouvelle fois décisif ce dimanche. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un but de Kylian Mbappé à Lyon!

Les autres options:

Burak Yilmaz marque contre Nîmes (2.15)

Harry Kane marque à Aston Villa (2.25)

Lionel Messi marque contre la Real Sociedad (1.98)

Zlatan Ibrahimovic marque contre la Fiorentina (2.25)

Cote totale pour les cinq buteurs ici: 48.49

Pariez sur Lyon-Paris-SG ici.