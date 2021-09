PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 22 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: Mbappé et Neymar marquent à Metz (3.40)

Je voulais vous proposer les buts de Mbappé et de Messi (2.80) ce soir à Metz mais le prodige argentin, dont la sortie à la 76e minute contre Lyon dimanche a tant fait parler, est forfait à cause de sa douleur au genou. Je vous suggère donc de parier sur le duo Mbappé/Neymar car il ne fait pour moi aucun doute que le Paris-SG s'imposera en Lorraine (1.27) comme il le fait systématiquement depuis treize ans. Les Parisiens restent par ailleurs sur onze succès de suite face aux Messins, tout stade et toute compétition confondue. Kylian n'a pas marqué contre Lyon dimanche et il est rare qu'il enchaîne deux rencontres sans être décisif. Quant à "Ney", il a réussi son meilleur match de ce début de saison face à l'OL et a ouvert son compteur but. Comme on peut imaginer que Paris puisse obetenir un penalty à Metz (3.20), mais aussi que le Brésilien marque sur un exploit individuel ou collectif... banco sur les deux stars pour un but chacun pour largement tripler la mise !

Fiabilité: 35 %

Les autres options:

Ben Yedder marque contre St Etienne (2.25)

Kolo-Muani marque contre Brest (3.00)

Mavididi marque contre Bordeaux (2.55)

Gouiri marque à Lorient (2.95)

Cote totale des six buteurs du jour: 172.64

Pariez sur Metz - Paris-SG ici