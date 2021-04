PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 6 avril Ligue des Champions – Quart de finale

Notre pronostic: Karim Benzema marque contre Liverpool (2.25).

Pour cette rubrique je vous propose aujourd’hui de vous concentrer sur ce quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. S’il y a bien un homme qui est en forme en ce moment du côté espagnol, c’est Karim Benzema. L’attaquant français a d’ailleurs été encore une fois décisif le week-end dernier, face à Eibar (2-0). Il en est maintenant à 24 réalisations depuis le début de la saison. En Coupe d’Europe, il a déjà réussi à tromper la vigilance de la défense de l’Atalanta (3-1) et de Mönchengladbach (2-0). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un but de Karim Benzema face à Liverpool ce mardi!

Les autres options :

Ilkay Gundogan marque contre Dortmund (2.25)

Riyad Mahrez marque contre Dortmund (2.50)

Ivan Toney marque contre Birmingham (1.84)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour : 23.29

