PRONOS PARIS RMC Les favoris de l'Open d'Australie 2023

C’est parti pour le premier Grand Chelem de l’année, sans le numéro un mondial Carlos Alcaraz, forfait en raison d’une blessure. Voici les favoris de cette édition 2023 pour succèder à Rafael Nadal !

Novak Djokovic : le grand favori (1.80)

Le grandissime favori pour cet Open d’Australie n’est autre que Novak Djokovic. Le Serbe, absent lors de la dernière édition car non-vacciné au Covid 19, aura à cœur de briller là où tout a commencé pour lui. En 2008, c’est ici même qu’il avait remporté le tout premier Grand Chelem de sa carrière face à Jo-Wilfried Tsonga. On connaît la suite. « Nole » a remporté huit autres titres à Melbourne et y compte, depuis 2011, 77 victoires pour seulement 3 revers. Impressionnant toute la saison dernière dès qu’il était aligné sur un tournoi, Djokovic est le meilleur joueur de la planète actuellement et vient de le prouver récemment à Adelaide, pour son retour sur le territoire australien, en s’adjugeant le titre. Tout n’a pas été facile pour le Serbe qui a souffert en finale face à Sebastian Korda (6-7, 7-6, 6-4) mais a fait preuve d’un mental hors du commun pour s’en sortir. Il lui en faudra encore pour résister à la pression, lui qui pourrait, en cas de 10e sacre en Australie, rejoindre Rafael Nadal avec 22 titres du Grand Chelem en carrière et aussi reprendre la place de numéro un mondial qu’il avait perdu en juin dernier. Alors que le forfait d’Alacaraz lui permet de prendre le statut de tête de série n°4, ce qui lui vaut d’être protégé jusqu’en demi-finale. « Djoko » a un parcours à priori facile même s’il devra se méfier d’une possible confrontation en huitièmes de finale contre Carreno-Busta, son bourreau aux JO 2021. En quarts, il pourrait jouer Rublev ou Rune (qui l’a battu à Bercy) voire Kyrgios, avant de potentiellement se mesurer à Casper Ruud en demi.

Daniil Medvedev : le retour en grâce ? (7.00)

Le Russe a chuté de niveau depuis sa finale à Melbourne il y a un an. Le désormais 8e joueur mondial a dégringolé au classement après en avoir pris la tête brièvement entre juin et août derniers. Il a eu beaucoup de mal à digérer cette défaite contre « Rafa » et n’a remporté qu’un seul tournoi en 2022, à Los Cabos. En ce début d’année Medvedev n’a pas fait le poids face à Djokovic (6-3, 6-4) dans le dernier carré à Adelaide alors qu’il l’avait plus qu’accroché lors de leurs deux précédents duels. Il faut toujours se méfier d’une bête blessée. A 26 ans, Daniil est un des rares joueurs de sa génération à avoir décroché un titre en Grand Chelem (US Open 2021) et, avec deux finales disputées sur la Rod Laver Arena sur les deux dernières saisons, il reste un prétendant sérieux. Cependant, il retrouverait Nadal en quart de finale si la logique est respectée.

Stafanos Tsitsipas : l’homme en forme (15.00)

4e à l’ATP, le Grec est en pleine confiance, lui qui est sorti vainqueur de toutes ses rencontres à l’United Cup (contre Dimitrov, Goffin, Coric, Berrettini). Il pourrait donc avoir son mot à dire pour défendre sa demi-finale de l’année passée. Comme Djokovic, le Grec a l’opportunité de s’installer à la première place mondiale. Pour cela, il n’a pas le choix et doit remporter son premier Grand Chelem. Il était d'ailleurs tout près de réaliser cet exploit en 2021 à Roland Garros face au Serbe. Ici, en Australie, il a déjà atteint trois fois le dernier carré. Il faudra en faire un peu plus pour espérer aller plus loin et disputer le match du titre avec notamment un duel face à Auger-Aliassime qui se profile en quart de finale.

Nick Kyrgios : l’épouvantail australien (15.00)

Sur ses terres, l’Australien aura des choses à prouver. La saison dernière, il y avait brillé en double avec Kokkinakis pour soulever le trophée. Le public sera à nouveau survolté pour porter le joueur qui a passé un cap en juin, en atteignant la finale à Wimbledon, battu par Djokovic. Cependant, une interrogation se pose concernant la forme physique de Kyrgios, forfait pour l’United Cup puis Adelaide au début du mois. Il faudra donc suivre attentivement ses premiers matches pour savoir comment il se sent. Seulement 21e mondial, il pourrait déjà avoir un 3e tour difficile si la logique est respectée en affrontant Holger Rune mais cela aurait pu être pire pour l’Australien.

Les outsiders :

Avec des cotes plus élevées on retrouve notamment Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz et Rafael Nadal (20.00). Le Canadien est monté en puissance en fin de saison dernière avec un titre à Bâle puis une demi-finale au Masters de Paris-Bercy. Il a ensuite remporté la Coupe Davis mais a eu du mal à repartir au début du mois avec une défaite contre Popyrin à Adelaide. Quart de finaliste la saison dernière, il cherchera à faire mieux. Taylor Fritz, quant à lui, a été un des grands artisans de la victoire des Etats-Unis à l’issue de la première édition de l’United Cup. L’Américain a battu quatre joueurs (Lehecka, Zverev, Hurkacz et Berrettini) et s’est incliné face à Norrie. Vainqueur d’Indian Wells, Fritz a toutes les capacités pour aller loin. Enfin le tenant du titre Rafael Nadal aura aussi beaucoup à jouer pour cette édition mais difficile de savoir comment le Majorquin va se comporter. Pour la première fois de sa carrière, l’Espagnol a débuté l’année par deux défaites (face à De Minaur et Norrie lors de l’United Cup). De plus « Rafa » a hérité d’un tirage pas évident avec Jack Draper dès le premier tour, en forme à Adelaide, puis potentiellement Tiafoe en huitième, Medvedev en quart et Tsitsipas en demi.

Casper Ruud et Holger Rune (25.00) pourraient également créer la surprise. Pour le Danois, la tâche s’annonce difficile. En s’imposant au Masters de Paris-Bercy, il a passé un cap avec un nouveau statut qu’il n’a pas réussi à assumer à Adelaide avec une défaite en trois manches contre Nishioka. Cependant, c’est un duel contre Nick Kyrgios qui l’attend dès le 3e tour qui pourrait être très compliqué à négocier. Enfin, il faudra également surveiller de très près Casper Ruud. Le 3e mondial a, comme Tsitsipas et Djokovic, l’opportunité de prendre la 1ère place au classement ATP. Le Norvégien, n’ayant pas participé à la dernière édition en raison d’une blessure à la cheville, n’aura aucun point à défendre et bénéficiera en plus du statut de tête de série n°2. Finaliste à Roland Garros (battu par Nadal) puis à l’US Open (défait par Alacaraz), Ruud a été un des joueurs les plus réguliers en Grand Chelem la saison passée et fait clairement parti des gros outsiders pour cet Open d’Australie. Mais sa défaite en début de semaine contre Djere n’est guère rassurante. Il devrait, s’il passe en deuxième semaine, affronter Berrettini et se trouve dans la partie de tableau de Novak Djokovic.