PRONOS PARIS RMC Les favorites de l'Open d'Australie 2023

Qui va succéder à Ashleigh Barty au palmarès de l’Open d’Australie ? Une joueuse parviendra-t-elle à se mettre sur la route de la n°1 mondiale Iga Swiatek ? Voici les favorites de cette édition !

Iga Swiatek : comme une évidence ? (3.25)

Elle règne presque sans partage sur le tennis féminin depuis qu’Ashleigh Barty a arrêté sa carrière. La Polonaise compte quasiment 6000 points d’avance sur sa première poursuivante au classement WTA grâce à une saison 2022 exceptionnelle. Swiatek a remporté huit tournois (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland-Garros, l’US Open et San Diego). De fait, elle est la favorite logique pour le premier Majeur de la saison. Il y a un an, elle avait échoué en demi-finale, battue par Danielle Collins. Mais depuis son statut a radicalement changé. Cependant, elle n’est pas invincible. Sabalenka l’a prouvé au Masters en l’éliminant pour passer en finale puis, au début du mois, lors de l’United Cup, c’est Jessica Pegula qui est parvenue à l'emporter assez sèchement (6-2, 6-2). L’espoir est donc permis pour toutes les autres joueuses dont Collins qu’elle pourrait affronter en huitièmes de finale, ainsi que Gauff en quart et Pegula pour une place en finale.

Aryna Sabalenka : un cap à passer (8.00)

La Biélorusse a gagné en régularité et en niveau de jeu mais cela coince toujours dans les moments décisifs. Elle est une des rares joueuses a avoir battu Iga Swiatek la saison passée, en demi-finale au Masters. Mais la 5e mondiale avait ensuite subi la loi de Caroline Garcia en finale. Une belle performance pour Sabalenka qui semble monter en puissance. Elle a échoué en demi à Wimbledon 2021 et lors des deux dernières éditions de l’US Open. En regardant le positif, on note une belle progression pour celle qui a un gros coup à jouer au classement, n’ayant qu’un huitième de finale à défendre, stade qu’elle n’a jamais dépassé à Melbourne. Sur sa route, s’il n’y a pas de surprises, Bencic et Jabeur pourraient l’attendre.

Jessica Pegula : la montée en puissance (12.00)

Il pourrait sembler étonnant de faire de l’Américaine une des grandes favorites de l’Open d’Australie si on regarde son parcours en Grand Chelem. La joueuse de 28 ans n’a jamais dépassé les quarts de finale, qu’elle a tout de même atteint lors de trois des quatre Majeurs en 2022 (Open d’Australie, Roland Garros et US Open). Pour relativiser ces défaites, elle a été sortie par la future lauréate à chaque fois. Vainqueure du Masters 1000 de Guadalajara, ce succès, le plus important de sa carrière, lui a peut-être permis de passer un cap mentalement. A l’United Cup elle a été impressionnante avec quatre victoires en cinq rencontres dont une face à Iga Swiatek, adversaire qu’elle affronterait en demi-finale si la logique est respectée.

Caroline Garcia : le temps de l’apothéose ? (13.00)

Après deux titres à Bad Homburg et à Varsovie en juin et juillet, Caro a réellement confirmé son retour au plus haut niveau en remportant le Masters de Cincinnatti en août. Elle a ensuite poursuivi en enchaînant une demi-finale à l’US Open (battue par Jabeur) pour conclure l’année au sommet avec ce titre aux Masters. La Lyonnaise était en état de grâce et se retrouve donc à la 4e place mondiale. Son état d’esprit et, de fait, son jeu ont changé au cours de l’année 2022. Elle joue plus libérée, sans pression et ses prises de risques sont souvent payantes. Engagée à Adelaide 2 cette semaine, Garcia a été battue en trois manches par Bencic. La Française devra faire attention au 2e tour qui se profile contre Cornet ou Leylah Fernandez. Elle est également dans la partie de tableau d’Ons Jabeur, sa bête noire. Rien ne sera facile dans ce parcours mais pourquoi pas succèder à Marion Bartoli, dernière Française à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem il y a dix ans à Wimbledon.

Cori Gauff : encore trop tendre ? (13.00)

A seulement 18 ans, la toute jeune américaine fait déjà partie des meilleures joueuses mondiales et vient de reporter un titre à Auckland sans perdre une seule manche, en patronne. Finaliste la saison dernière à Roland Garros face à Swiatek, son inexpérience l’avait rattrapée avec une défaite expéditive en à peine plus d’une heure de jeu. Elle doit passer par là pour apprendre. Elle a ensuite atteint les quarts chez elle, à l’US Open (battue par Garcia). Cela lui a permis de disputer le Masters de fin d’année duquel elle est repartie avec trois revers. Il lui manque encore un petit quelque chose pour inquiéter les meilleures joueuses de la planète. Mais attention, si elle parvient à se libérer de cette pression, sa puissance peut faire des ravages et beaucoup de mal à ses probables futures adversaires : Zheng, Badosa et Swiatek.

Belinda Bencic : sur sa lancée ? (15.00)

Vainqueure du tournoi d’Adelaide hier, la Suissesse a été exceptionnelle en éliminant Muguruza puis Kalinskaya en deux manches avant de faire déjouer Caroline Garcia en quart de finale en trois sets. Bénéficiant du forfait de Kudermetova en demi, elle a facilement disposé de Kasatkina (6-0, 6-2). Une leçon de tennis délivrée en 1h09 qui pourrait lui donner confiance. Elle a un premier tour très abordable contre Tomova puis elle pourrait affronter Trevisan (21) au troisième tour avant un huitième compliqué face à Sabalenka.

Ons Jabeur : pour écrire encore un peu plus l’Histoire ? (15.00)

L’année dernière la Tunisienne n’a cessé d’impressionner en devenant la première joueuse du monde arabe à remporter un titre WTA 1000 et même la première joueuse du continent africain à atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon (battue par Rybakina). Elle a récidivé lors de l’US Open en s’inclinant cette fois face à Iga Swiatek. 2e mondiale, sa fin de saison a été moyenne et son retour à la compétition à Adelaide ne s’est pas passé comme prévu avec deux succès difficiles contre Cirstea et Kostyuk avant de tomber en trois manches contre la pépite tchèque, Linda Noskova, en quart de finale. Blessée la saison dernière, elle ne s’était pas présentée à Melbourne et dans cette partie basse du tableau, Kanepi, Haddad-Maia, Sabalenka ou encore Garcia pourraient se présenter à elle.

Les outsiders :

Parmi les femmes qui pourraient créer la surprise on trouve tout d’abord Elena Rybakina (25.00). La Kazakhe n’a jamais été plus loin que le 3e tour à Melbourne mais son titre à Wimbledon l’a fait changer de catégorie. Si les points avaient été distribués, l'actuelle 23e mondiale serait dans le top 10. Cependant, son début de saison n’est pas rassurant avec une victoire contre Collins et des défaites face à Kostyuk ainsi qu’au premier tour du deuxième tournoi d’Adelaide qui se déroule cette semaine face à Kvitova.

Veronika Kudermetova (25.00) est aussi en embuscade mais il faudra se méfier car elle reste sur un forfait cette semaine à Adelaide avant sa demi-finale contre Bencic. La 9e mondiale venait de disputer un match marathon contre Collins. Elle n'a jamais dépassé le troisième tour ici à Melbourne et ce serait donc un immense exploit de sa part si elle parvenait à aller au bout.

Vainqueure de Roland Garros en 2021, Barbora Krejcikova (30.00) tentera de faire au moins aussi bien que son quart de finale à Melbourne la saison dernière. Gagnante du titre en double dames, il y a un an, en compagnie de Siniakova, elle avait aussi remporté l’Open d’Australie en double mixte en 2020 et 2021. La Tchèque parviendra-t-elle a inscrire son nom en simple ? Rien n’est moins sûr pour celle qui est sortie au 2e tour cette semaine à Adelaide contre Kasatkina.

Pour conclure, Maria Sakkari (30.00) devra briser son plafond de verre. Depuis le début de sa carrière, la joueuse de 27 ans n’a remporté qu’un seul tournoi et a perdu les quatre finales qu’elle a disputées la saison dernière (Saint-Petersbourg, Indian Wells, Parme et Guadalajara).