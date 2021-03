PRONOS PARIS RMC Les paris à domicile du 14 mars Premier League – Angleterre

Notre pronostic: Manchester United bat West Ham (1.85).

Suite de la 28e journée de championnat ce dimanche avec cette jolie affiche en Angleterre entre Manchester United et West Ham. Le 2e face au 5e du classement. Tout va bien pour les Mancuniens qui n’ont perdu aucun de leurs 12 derniers matches toutes compétitions confondues. Ils partent d’ailleurs avec un léger avantage psychologique puisqu’ils ont déjà battu cette équipe londonienne en FA Cup (1-0) grâce à un but de Scott McTominay. Méfiance quand même parce que les Hammers viennent eux de s’imposer assez facilement contre Leeds (2-0). Mais ce groupe me semble encore trop irrégulier. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Manchester United contre West Ham!

Les autres options :

Le FC Porto bat Paços de Ferreira (1.43)

Fenerbahce s’impose contre Genclerbirligi (1.24)

Le Shakhtar Donetsk bat Desna Tchernihiv (1.47)

Leipzig s’impose contre l’Eintracht Francfort (1.75)

Leicester bat Sheffield United (1.52)

Cote totale pour les six paris à domicile: 12.83

