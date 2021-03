PRONOS PARIS RMC Les paris à domicile du 3 mars Ligue 1 et Série A

Notre pronostic : victoires de Lyon, Lille, Brest, du Milan AC et de l'Atalanta (10.64)

Aujourd’hui je vous propose de parier sur cinq rencontres favorables à l’équipe à domicile. En France, Lyon et Lille devraient rester dans la lutte pour le titre et retrouver la victoire. Les deux clubs ont connu un nul (1-1) contre respectivement Marseille et Strasbourg. Deux contre-performances tant les deux équipes partaient favorites dans ces rencontres. Cette fois l’OL affronte un Stade Rennais en pleine crise avec le départ de Julien Stéphan. Et le LOSC reçoit une équipe marseillaise qui connaît une saison bien compliquée. Brest devrait également l’emporter à domicile face à Dijon, bon dernier du championnat. Les Brestois pratiquent un beau football et voudront respirer un peu, eux qui sont 14e de Ligue 1. Enfin en Italie faîtes confiance au Milan AC face à l’Udinese et à l’Atalanta face à Crotone. Chacun de ces clubs part favori et ce serait une surprise qu’ils ne l’emportent pas.

Lyon - Rennes..................1.......1.62

Lille - Marseille.................1.......1.85

Brest - Dijon.....................1.......1.70

Milan AC - Udinese..........1......1.74

Atalanta - Crotone...........1.....1.20

Cote totale................................10.64