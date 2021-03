PRONOS PARIS RMC Les paris à domicile du 6 mars Série A - Italie

Notre pronostic: la Juventus bat la Lazio (1.95)

Si la Juve veut garder un petit espoir de conserver son titre de champion d’Italie, elle doit réussir un quasi sans faute d’ici la fin de la saison. En effet les Bianconeri comptent désormais dix longueurs de retard sur l’Inter et quatre sur le Milan AC, avec certes une rencontre de plus à disputer. En cas de contre-performance face à la Lazio, les Turinois risqueraient de fortement compromettre leurs chances d’être sacrés champions. Le venue des Laziali ne doit pas inquiéter outre mesure le Juventus puisque les Romains ont perdu dans 80 % des cas depuis dix ans en Série A dans le Piémont. Par ailleurs, les partenaires de Cristiano Ronaldo sa baladent à domicile en 2021: 6 victoires en 6 matches, 17 buts marqués et 2 encaissés en Série A ! De son côté, la Lazio restent sur deux défaites en déplacement: 3-1 à Giuseppe Meazza contre l’Inter et 2-0 à Bologne. Alors banco sur la victoire des Bianconeri pour doubler votre mise !

Fiabilité : 55 %

