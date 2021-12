PRONOS PARIS RMC Les paris du 11 décembre sur Brest – Montpellier – Ligue 1

Notre pronostic: Brest ne perd pas contre Montpellier et les deux équipes marquent (2.00)

La belle série brestoise va bien finir par s’arrêter ! En tout cas, c’est l’avis de la Dream Team des Paris RMC… mais pas forcément le mien. Je ne serais pas étonné que les Bretons enchaînent une 7e victoire consécutive en Ligue 1 mais si Jérôme Rothen, Rolland Courbis, Lionel Charbonnier et Eric Di Meco voient plutôt le MHSC stopper Brest en prenant un point à Francis Le Blé. Comme les partenaires de Romain Faivre restent sur six succès consécutifs dont trois à domicile contre Monaco, Lens et St Etienne, ils me semblent capables de battre Montpellier, seulement 13e à l’extérieur. Cependant, toutes les séries ayant une fin, il est peut-être préférable de se couvrir. Les Héraultais n’étant restés muets qu’à deux reprises à l’extérieur (à Paris et à Rennes, les deux premiers de Ligue 1) en huit déplacements, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté. Enfin, Faivre étant le meilleur réalisateur de Brest, le 1N avec son but peut aussi être intéressant pour un MyMatch. A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Brest - Montpellier:

Pari sûr : 1N (1.31)

Pari de folie : Brest gagne et les deux équipes marquent (3.65)

Buteur : Faivre marque (3.30)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Faivre buteur (4.90)

Les autres paris du jour :

Pau bat Quevilly (1.90)

Le Paris FC s’impose à Valenciennes (2.20)

L’Espanyol bat Levante (2.00)

Heerenveen bat le Sparta Rotterdam (1.98)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 33.10

Pariez sur Brest – Montpellier ici