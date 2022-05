PRONOS PARIS RMC Les paris du 11 mai sur Nice – St Etienne - Ligue 1

Notre pronostic: Nice bat St Etienne (1.52)

Si les Niçois ont raté le coche en s’inclinant samedi soir au Stade de France en finale de la Coupe de France, ils disposent encore d’un joker pour espérer une qualification en Coupe d’Europe. Nice (6e à égalité avec Strasbourg – 60 points) devra évidemment battre St Etienne (18e) et prier pour que son bourreau de samedi réussisse un coup face à Rennes. Si c’est le cas, Les Aiglons pourront encore croire à la 4e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Même si les Verts (barragistes) ont un besoin de points impératif pour tenter de se sauver, je les imagine mal capables d’un exploit sur la Côte d’Azur. En effet, ils n’ont pris que quatre points sur dix-huit possibles lors des six dernières journées (une victoire contre Brest et un nul à Bordeaux pour quatre revers en encaissant seize buts). La tâche de Saint-Etienne s’annonce très compliquée contre une équipe revancharde qui vient d’enchaîner quatre succès par un but d’écart à domicile et un nul 1-1 face à Rennes.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Nice – St Etienne:

Pari du jour: Nice marque dans les deux mi-temps (2.15)

Pari de folie: Nice gagne par un but d’écart (3.45)

Buteur: Delort (2.30)

MyMatch: 1N, les deux équipes marquent, Delort ou Bouanga buteur (2.90)

Les autres options:

Man. City gagne à Wolverhampton (1.24)

Leicester bat Norwich (1.42)

Séville bat Majorque (1.58)

Osasuna ne perd pas contre Getafe (1.37)

Alaves ne perd pas contre l’Espanyol (1.29)

AEK Athènes bat Giannina (1.32)

Molde bat Odd Grenland (1.37)

Le PSV bat Nimègue par au moins deux buts d’écart (1.41)

L’Ajax bat Heerenveen par au moins deux buts d’écart (1.35)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 25.72

