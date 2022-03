PRONOS PARIS RMC Les paris du 11 mars sur Lille – St Etienne - Ligue 1

Notre pronostic: St Etienne prend un point à Lille (3.85)

C’est bien sûr un pari de folie ! Envisager un nul du 17e de Ligue 1 sur la pelouse du 7e peut vous paraître risqué. Cependant, il n’est jamais facile de remporter deux matches de suite à domicile et Lille reste sur un succès contre Clermont (4-0). Même si le LOSC va mieux, il n’est pas à l’abri d’une contre-performance devant son public comme ce fut le cas récemment contre Metz (0-0 le 18 février). Rappelons aussi que les Dogues comptent à peine 50 % de victoires au stade Pierre Mauroy en championnat et qu’ils penseront forcément à leur 1/8 de finale retour de Ligue des champions mercredi prochain contre Chelsea. Par ailleurs, les Verts ont retrouvé des couleurs. Ils n’ont perdu qu’au Parc des Princes face au PSG lors des six dernières journées mais ont battu Metz et Montpellier dans le Chaudron ainsi qu'Angers et Clermont sur leur pelouse. Pour toutes ces raisons, un partage des points entre Lille et St Etienne - comme lors des trois dernières confrontations - ne me surprendrait pas vraiment. Et la cote est magnifique (3.85) !

Fiabilité : 35 %

