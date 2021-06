PRONOS PARIS RMC Les paris du 12 juin sur Belgique-Russie - Euro 2020

Notre pronostic: la Belgique s'impose en Russie et Romelu Lukaku marque (2.90)

Les Diables Rouges font partie des favoris pour la victoire finale de l'Euro 2020 et il est donc logique qu'ils aient les faveurs des bookmakers pour leur premier match contre la Russie même si le match aura lieu à Saint-Pétersbourg. La Belgique, invaincu face aux Russes depuis l'éclatement de l'URSS, n'a perdu qu'une seule rencontre cette saison, en Angleterre (2-1), pour trois nuls et neuf succès. Le bilan des Russes est beaucoup moins impressionnant car, chez eux, ils n'ont gagné que 50 % de leurs matches, contre la Serbie, la Slovénie et la Bulgarie, des adversaires beaucoup moins bien armés que les Belges. Avec les Courtois, de Bruyne, Mertens, Batshuayi, Lukaku et les frères Hazard, Roberto Martinez a les armes pour venir à bout d'une équipe russe de niveau très moyen. Comme l'attaquant de l'Inter est le meilleur buteur de sa sélection, je vous propose de parier sur une victoire des Diables Rouges avec un but de Romelu Lukaku pour une très jolie cote (2.90). Vous trouverez plus bas d'autres paris annexes sur cette rencontre.

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Belgique - Russie:

Pari sûr: la Belgique gagne en Russie (1.75)

Pari de folie: la Belgique gagne et les deux équipes marquent (3.65)

Buteur du jour: Lukaku marque (2.50)

MyMatch: la Belgique gagne, Lukaku marque et plus de 2,5 buts dans le match (5.70)

