PRONOS PARIS RMC Les paris du 12 juin sur Danemark-Finlande - Euro 2020

Notre pronostic: le Danemark bat la Finlande et Christian Eriksen ou Andreas Skov-Olsen marque (2.20)

Le Danemark aura l'avantage de disputer son premier match de l'Euro 2020 à Copenhague devant son public. Malgré l'absence de véritables stars hormis peut-être Christian Eriksen, la sélection danoise n'a perdu que deux matches cette saison, à chaque fois contre la Belgique. Les "Rouge et Blanc" se sont imposés neuf fois pour deux nuls et deux revers en treize rencontres. Par ailleurs, sur les quinze dernières confrontations face à la Finlande, le Danemark n'a chuté qu'une seule fois, en 2000 à Helsinki. Et fait très étonnant, les dix succès danois depuis 1977 ont tous été acquis par un seul but d'écart. Enfin, sur les trente Danemark - Finlande de l'histoire, les Danois se sont imposés à vingt-quatre reprises. De leur côté, les Finlandais, hormis leur exploit en France (2-0), n'ont guère brillé cette saison. Comme Eriksen en Skov-Olsen sont les deux meilleurs buteurs de leur sélection cette saison (5 buts chacun), je vous propose de parier sur la victoire du Daenmark avec l'un ou l'autre de ces deux joueurs (2.20). Vous trouverez plus bas d'autres paris annexes sur cette rencontre.

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Danemark - Finlande:

Pari sûr: le Danemark bat la Finlande (1.45)

Pari de folie: le Danemark gagne par 1 but d'écart (3.00)

Buteur du jour: Teemu Pukki marque (4.00)

MyMatch: le Danemark gagne 2-1, Eriksen ou Skov-Olsen marque ainsi que Pukki (44.00)

Pariez sur Danemark - Finlande ici