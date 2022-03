PRONOS PARIS RMC Les paris du 12 mars sur Troyes – Nantes - Ligue 1

Notre pronostic: Nantes gagne à Troyes et Randal Kolo-Muani marque (4.30)

Tous les voyants sont au vert pour les Jaunes ! Depuis un mois, Nantes (6e) a battu Reims (1-0) , le Paris-SG (3-1) et Montpellier (2-0), ne concédant qu’un nul (0-0) à Metz, et s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en sortant Bastia en ¼ et Monaco aux tirs au but en ½. Seuls les Monégasques et les Parisiens sont parvenus à tromper la défense des Canaris sur cette période. Le FCN pourrait surfer sur sa qualification pour la finale de la Coupe afin d'engranger des points en Ligue 1. Le déplacement à Troyes (16e) n’a rien d’insurmontable pour des Nantais à l’aise à l’extérieur puisqu’ils n’ont chuté qu’à Strasbourg (5e) et à Nice (2e) en trois mois et demi. Par ailleurs, en sept ans, ces deux clubs se sont affrontés à cinq reprises et le bilan plaide en faveur des visiteurs: cinq succès, huit buts inscrits et aucun encaissé ! Comme l’ESTAC n’a gagné que deux fois à domicile cette saison, je suis confiant pour les Canaris. Et s’ils imposent, il y a de grandes chances pour que leur meilleur buteur (10 réalisations) y soit pour quelque chose. Alors banco sur Nantes avec un Kolo-Muani une nouvelle fois décisif, comme récemment face au PSG et à Montpellier !

Fiabilité : 30 %

Les autres pronostics sur Troyes – Nantes:

Pari du jour : Nantes gagne à Troyes (2.50)

Pari sûr : N2 (1.50)

Buteur : Kolo-Muani (3.25)

MyMatch : N2, Kolo-Muani ou Blas marque (2.15)

Les autres options:

Nice gagne à Montpellier par un but d’écart (3.70)

Toulouse gagne à Caen et les deux équipes marquent (4.20)

Guingamp bat Quevilly 1-0/2-0 (3.40)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 227.19

Pariez sur Troyes - Nantes ici