PRONOS PARIS RMC Les paris du 13 juin sur Autriche-Macédoine du Nord Euro 2020

Notre pronostic: les deux équipes marquent lors d’Autriche-Macédoine du Nord (2.05).

Affiche plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce dimanche dans le Groupe C avec l’Autriche qui est opposée à la Macédoine du Nord. La sélection entraînée par Franco Foda sort d’une campagne de préparation plutôt mitigée avec un nul contre la Slovaquie (0-0) et une défaite face à l’Angleterre (1-0). Mais cette équipe a prouvé qu’elle est quand même toujours difficile à manœuvrer avec sa défense composée de Friedl, Hinteregger, Dragovic et Lainer. En attaque, Sabitzer reste le principal danger! Attention quand même à la Macédoine qui est loin d’être un adversaire facile. Ce dernier reste d’ailleurs sur un large succès contre le Kazakhstan (4-0). Mais l’autre indicateur important c’est cete victoire en mars dernier face à l’Allemagne (2-1). C’est pourquoi je vous conseille de ne pas vous mouiller sur le nom du vainqueur puisque je vois juste les deux équipes marquer lors de cette rencontre!

Les autres pronostics sur Autriche-Macédoine du Nord :

Pari sûr : l’Autriche marque le premier but contre la Macédoine du Nord (1.44).

Pari de folie : l’Autriche gagne par un but d’écart (3.10).

Buteur du jour : Sasa Kalajdzic marque (2.70).

MyMatch : l’Autriche ne perd pas contre la Macédoine du Nord, les deux équipes marquent et Kalajdzic marque (4.90).

