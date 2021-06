PRONOS PARIS RMC Les paris du 13 juin sur Pays-Bas-Ukraine Euro 2020

Notre pronostic: les Pays-Bas s’imposent par au moins deux buts d’écart contre l’Ukraine (2.55).

Magnifique opposition dans le Groupe C ce dimanche entre les Pays-Bas et l’Ukraine. Tous les feux semblent être au vert du côté des Oranje qui n’ont perdu qu’un seul de leurs 9 derniers matches. C’était le 24 mars dernier contre la Turquie (4-2) malgré des réalisations de Davy Klaasen et Luuk de Jong. Cette équipe peut vraiment compter sur une génération très prometteuse avec aussi Matthis de Ligt ou encore Memphis Depay qui a lui déjà fait ses preuves. L’attaquant de Lyon a terminé la saison avec 20 buts. Ce qui n’est pas rien! Il pourrait bien être une nouvelle fois décisif ce soir. Méfiance quand même parce que les Ukrainiens viennent eux de faire le plein de confiance en battant Chypre (4-0). Mais en terme de niveau de jeu, ce collectif me parait vraiment inférieur. Il se repose beaucoup trop sur ses attaquants comme Yarmolenko, Malinovskiy et Yaremchuk… C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès par au moins deux buts d’écart des Pays-Bas contre l’Ukraine!

Les autres pronostics sur Pays-Bas-Ukraine :

Pari sûr : les Pays-Bas marquent le premier but contre l’Ukraine (1.43).

Pari de folie : au moins une des deux équipes marque sur penalty (3.60).

Buteur du jour : Memphis Depay marque (2.80).

MyMatch : les Pays-Bas battent l’Ukraine, plus de 2.5 buts et Depay buteur (4.30).

